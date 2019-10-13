الأميركية اليافعة غوف تحقق أول ألقابها في دورات المحترفات عن عمر 15 سنة









اسماء السيد - حققت الاميركية اليافعة كوكو غوف أول ألقابها في إحدى دورات رابطة المحترفات لكرة المضرب، بعد فوزها الاحد في نهائي دورة لينتس النمسوية على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3، 1-6، و6-2 عن عمر 15 سنة وسبعة أشهر، لتصبح تاسع أصغر لاعبة في التاريخ تتويجا بإحدى دورات المحترفات.

وأصبحت غوف التي اقصت الهولندية كيكي برتنز المصنفة اولى من ربع النهائي والالمانية أندريا بتكوفيتش من المربع الذهبي، أصغر لاعبة تحقق لقب إحدى دورات المحترفات منذ التشيكية نيكول فايديسوفا التي أحرزت لقب دورة طشقند الاوزبكستانية في 2004 عن عمر 15 سنة وخمسة أشهر.

وبعد أن بدأت الموسم خارج المصنفات الـ600 الاوليات، خطفت غوف الانظار في بطولتي ويمبلدون الانكليزية وفلاشينغ ميدوز الاميركية بوصولها الى ثمن النهائي والدور الثالث تواليا، وستدخل نادي الـ75 الأوليات في التصنيف الجديد الذي سيصدر الاثنين.

وكادت غوف ألا تشارك في هذه الدورة بعد خسارتها في الدور الأخير من التصفيات، قبل أن يدرج اسمها في القرعة الرئيسية كـ"خاسرة محظوظة" نتيجة انسحاب اليونانية ماريا ساكاري بسبب الإصابة.

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وبدأت غوف المباراة بقوة كاسرة إرسال أوستابنكو المتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2017، في الشوط الثاني من المجموعة الاولى لتمضي قدمًا وتكسبها 6-3.

بيد أن أداء الاميركية انخفض في الثانية، إذ خسرت إرسالها في ثلاث مناسبات أمام ابنة الـ22 عاما المصنفة 72 عالميا التي كسبت المجموعة بسهولة 6-1.

إلا أن غوف استعادت رباطة جأشها في المجموعة الحاسمة كاسرة إرسال منافستها في الشوطين الثاني والرابع لتتقدم 4-صفر، ورغم أنها خسرت إرسالها في الشوط السابع الا انها ردت التحية على ارسال اللاتفية في الشوط الاخير لتكسبه 6-2.

وتبقى الأميركية الأخرى ترايسي أوستن، الفائزة مرتين بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، أصغر لاعبة متوجة على صعيد دورات المحترفات، وذلك حين أحرزت دورة بورتلاند عام 1977 عن 14 عاما و28 يوما.