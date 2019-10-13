مباراة الاهلي والفيصلي اليوم الاحد 13 أكتوبر 2019 الودية .. الراقي يواصل الاستعداد

تتواصل المباريات الودية لكافة الفرق السعودية، من أجل استغلال فترة التوقف الحالية بسبب الاستحقاقات الدولية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث يلتقى النادي الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، نظيره نادي الفيصلي الأول لكرة القدم، في مواجهة ودية قوية للغاية وذلك على ملعب الأهلي السعودي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الحالي.

حيث يسعى النادي الأهلي السعودي إلى استغلال المباراة، من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الفنية في الوقت الحالي، والاستعداد لاستئناف مباريات الدوري السعودي في الأيام القليلة المقبلة، ويخوض المباراة كافة اللاعبين الغير مشاركين مع المنتخبات الخاصة بهم في الاستحقاقات الودية.

بينما يدخل النادي الفيصلي الأول لكرة القدم، بحثاً عن استغلال فترة التوقف الحالية من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية الحالية.

مباراة الاهلي والفيصلي اليوم

ويحتل النادي الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، حيث نجح الراقي في تحقيق 3 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة، بينما يحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الراقي.

موعد مباراة الاهلي والفيصلي اليوم

مباراة الاهلي والفيصلي، سوف تقام في تمام الساعة 6:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما سوف يتم نقل المباراة عبر حسابات الفريقين على تويتر.