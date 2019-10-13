شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشكو الخطيب ومجلس الأهلى والقيعى وعبدالحفيظ بـ14 مستندا للأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بشكوى رسمية للجنة الأوليمبية ضد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، بالإضافة إلى مجلة النادى والقناة الفضائية، ومحمد مرجان المدير التنفيذى وخالد الدرندلى أمين الصندوق، وإبراهيم المنيسى رئيس تحرير مجلة الأهلى وعدد من كتابها، وعدلى القيعى مسئول التعاقدات، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

واستند مرتضى منصور فى شكواه ضد الأهلى أن الخطيب حرض المشكو فى حقهم ببث الفتنة والكراهية بين الجماهير، والترويج للشائعات وبث الأكاذيب، مما يكدر السلم والأمن القومى والوطنى، وتحريض التراس أهلاوى بسبه فى المباريات وسب لاعبى الزمالك والأجهزة الفنية وأعضاء مجلس الزمالك.

كما أكد رئيس الزمالك أن الأهلى استغل قناته ومجلة النادى فى الهجوم على الزمالك وبث الفتن والتعصب والسب والقذف، وقيام عدلى القيعى بسبه والهجوم عليه، مضيفًا فى شكواه أن الأهلى اتهم الزمالك بعدم الوطنية، وقام سيد عبد الحفيظ بالتطاول على مجلس الزمالك، وقام محمد مرجان بتحريض من الخطيب بالمطالبة بتوقيع الكشف الطبى على القوى العقلية لرئيس الزمالك.

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