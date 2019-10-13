شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد يؤدى المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ كريم نيدفيد، لاعب النادى الأهلى، أداء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى يعانى منها، وخاض نيدفيد تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب على هامش المران الجماعى للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأجرى نيدفيد عملية جراحية فى غضروف الركبة فى ألمانيا بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة مصر المقاصة فى شهر أبريل الماضى، وينفذ نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة، قبل المشاركة بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية للفريق.

واستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم الأحد عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل فى قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.