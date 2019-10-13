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جهاز الإسماعيلى يتابع مواجهة فريق 99 مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أعضاء الجهاز الفنى للفريق الأول بالإسماعيلى بقيادة الصربى ميودارج يسيتش على متابعة المباراة الودية لفريق الشباب مواليد 99 مع الزمالك، ضمن منافسات دورى الجمهورية.

يأتى ذلك من أجل الوقوف على العناصر المميزة من الفريق الحاصل على لقب دورى الجمهورية النسخة الماضية، لبحث تصعيدها للفريق الأول.

كما تشهد المباراة حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة، ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات إضافة لطارق زين مدير قطاع الناشئين. ويتقدم الإسماعيلى فى الشوط الأول بهدف عن طريق حازم مرسى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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