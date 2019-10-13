شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن عن الزى الجديد ويتعاقد مع شركة سعودية للملابس الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تعاقده مع إحدى الشركات السعودية لتوريد الملابس الرياضية لفرق النادى وفى مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم، وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة النادى على الارتقاء بمستوى الملابس والأدوات الرياضية لجميع الفرق بما يليق بشعبية وجماهيرية زعيم الثغر.

وجرت خلال الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين إدارة النادى والشركة السعودية بحضور رئيس الشركة والوفد المرافق له لمقر النادى من أجل الوصل إلى أجود وأفضل وأرقى التصميمات والخامات بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف الذى أشاد كثيراً بالأطقم الجديدة، وسوف يرتديها حصرياً نادى الاتحاد السكندرى داخل مصر، ومن المقرر شحنها خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن تكون أول مباراة رسمية بالزى الجديد مباراة المحرق البحرينى فى البطولة العربية بالإسكندرية يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر فى حال الانتهاء من جميع الإجراءات .



كما تم الاتفاق مع الشركة السعودية على إنشاء "ستور" بنادى الاتحاد السكندرى بمقر النادى بالشاطبى، سيتم من خلاله بيع جميع المنتجات الخاصة التى تحمل اسم وشعار النادى ولاعبيه، وجار العمل حالياً بالمكان المخصص لإنشاء الـ"ستور" سواء داخل النادى والمكان الآخر على سور النادى أيضا، وسيكون متاحا للعمل وخدمة الأعضاء والجماهير خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر على أقصى تقدير .

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وسوف يتم الإعلان قريباً عن مؤتمر صحفى للإعلان رسمياً عن التعاقد مع الشركة السعودية، والتى يمتد تعاقدها مع نادى الاتحاد السكندرى لمدة ثلاث مواسم .