شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يشارك فى مران الأهلى الجماعى ويعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، المقامة على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وتعافى عمرو السولية من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم، والتى اضطر على إثرها مغادرة مباراة الأهلي السابقة أمام أسوان في الدقيقة 80، وحل زميله وليد أزارو بديلًا له.

وأصبح عمرو السولية جاهزًا للمشاركة مع الأهلي فى المباراة المقبلة أمام الزمالك بعد تعافيه من الإصابة والانتظام في المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.