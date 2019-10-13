شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد شيكابالا وعبد الغنى من ودية المنيا.. ومحاضرة فنية قبل اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغنى من تشكيل فريقه الأساسى لمواجهة المنيا وديًا، فى المباراة التى ستجمعهما بعد قليل على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأدى شيكابالا وعبد الغنى تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل قبل مباراة الزمالك الودية أمام المنيا ثم خضع الثنائي لبعض التدريبات لاستعادة اللياقة البدنية بالركض حول الملعب ثم خوض تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادى.

وحرص ميتشو على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين في غرفة الاجتماعات بالنادي لشرح بعض الجمل الفنية ودور كل لاعب والمطلوب منه وتطبيقه خلال مباراة الفريق الودية أمام المنيا اليوم.

محمد أبو جبل في حراسة المرمي.

محمود الونش – محمد طارق – أحمد عيد – محمد عبد الشافي في خط الدفاع.

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أشرف بن شرقي – خالد بو طيب – محمد حسام مواليد 2001 – يوسف أوباما فى خط الوسط.

محمد أونجم- حسام أشرف مواليد 2001 فى خط الهجوم.