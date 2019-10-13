ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المنيا وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة المنيا وديًا على ملعب النادي اليوم الأحد، في إطار استعداداته للقاء الأهلى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد أبو جبل في حراسة المرمي. محمود الونش – محمد طارق – أحمد عيد – محمد عبد الشافي في خط الدفاع. أشرف بن شرقي – خالد بو طيب – محمد حسام مواليد 2001 – يوسف أوباما فى خط الوسط. Advertisements محمد أونجم- حسام أشرف مواليد 2001 فى خط الهجوم. ويغيب عن الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي. وصعد ميتشو 11 لاعبا من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كلاً من: أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.

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