شكرا لقرائتكم خبر عن إراحة ناصر ماهر ووجيه وحمدى فى ودية المنتخب الأوليمبى أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، إراحة بعض اللاعبين فى ودية جنوب أفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، فى إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، أمثال ناصر ماهر وأحمد حمدى.

كما قرر غريب إراحة وجيه عبد الحكيم جناح ومهاجم الإسماعيلى من ودية جنوب أفريقيا، وذلك لمعانة اللاعب الشاب من كدمة خفيفة فى الركبة والتى على إثرها غاب عن الودية الأولى التى أقيمت باستاد الإسماعيلية، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

ويأتى تشكيل المنتخب الأوليمبى المتوقع لودية جنوب أفريقيا، فى حراسة المرمى عمر رضوان، وفى الدفاع: أسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى الوسط: أكرم توفيق محمد صادق و إمام عاشور ورمضان صبحى وصلاح محسن وفى الهجوم مصطفى محمد.

وتلعب مصر فى المجموعة الأولى مع مالى وغانا والكاميرون، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام مباريات البطولة على استادى القاهرة والسلام.