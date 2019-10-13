سوبر كورة.. محاولات من الجبلاية لإقامة لقاء الأهلي والزمالك بجمهور ببرج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، محاولات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بإقامة مباراة الاهلي والزمالك المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الرابعة للدوري بحضور جماهيري. وكان اتحاد الكرة قرر رسمياً إقامة مباريات الأهلي والزمالك هذا الموسم بطاقم حكام أجنبي بدلاً من حكام مصريين. ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات بالدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط. لمزيد من التفاصيل عن نقل قمة الأهلي والزمالك لبرج العرب عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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