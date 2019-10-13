شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تفاصيل مثيرة فى قضية كوليبالى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أزمة الإيفواري سليماني كوليبالى مع الأهلي قائمة، رغم اقتراب القضية من التسوية بعد حصول النجم الساحلي على توقيع اللاعب ورغبة النادي التونسي فى إنهاء الأزمة بشكل ودي مع الأهلي.

وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلى، عن العديد من التفاصيل المثيرة فى مستجدات القضية اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالى.

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