سوبر كورة.. تفاصيل مثيرة فى قضية كوليبالى مع الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أزمة الإيفواري سليماني كوليبالى مع الأهلي قائمة، رغم اقتراب القضية من التسوية بعد حصول النجم الساحلي على توقيع اللاعب ورغبة النادي التونسي فى إنهاء الأزمة بشكل ودي مع الأهلي.
وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلى، عن العديد من التفاصيل المثيرة فى مستجدات القضية اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالى.
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