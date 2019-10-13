محمد اسماعيل - القاهرة - تغلب منتخب موزمبيق 1 / صفر على مضيفه منتخب كينيا في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأحد في إطار استعداداتهما لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة في الكاميرون عام 2021، والتي ستنطلق في الشهر المقبل.
وتقمص نيمار كانهيمبي دور البطولة في اللقاء، بعدما سجل هدف منتخب موزمبيق الوحيد في الدقيقة 68.
ويلعب منتخب موزمبيق في المجموعة السادسة بالتصفيات، التي تضم أيضا منتخبات الكاميرون والرأس الأخضر (كاب فيردي) ورواندا، حيث يخوض لقائه الأول في المجموعة أمام ضيفه منتخب رواندا.
في المقابل، يشارك منتخب كينيا في المجموعة السابعة، بجوار منتخبات مصر وجزر القمر وتوجو، حيث يلعب مباراته الأولى في التصفيات أمام مضيفه منتخب مصر منتصف نوفمبر القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا لمواجهة مصر.. كينيا تخسر أمام موزمبيق وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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