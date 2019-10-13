"لا يرد".. مفاوضات جروس مع أهلي جدة في طريقها للفشل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير سعودية أن المفاوضات بين أهلي جدة السعودي والسويسري كريستيان جروس في طريقها للفشل.

صحيفة "عكاظ" السعودية، كشفت أن رغم الاتفاق الذي تم بين جروس وإدارة الأهلي إلى أن المفاوضات توقفت فجأة.

الصحيفة السعودية أوضحت أن المفاوضات بدأت منذ أيام حيث اتفق الطرفان على الأمور المادية ليتوجه رئيس النادي أحمد الصائغ والمدير التنفيذي أحمد بامعوضة مساء الجمعة الماضي إلى دبي.

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وجاءت تلك الخطوة بحسب ما كشفت عنه الصحيفة من أجل توقيع العقود النهائية إلا أن جروس فاجئهم بزيادة كبيرة من حيث المطالب المادية.

وأكملت "عكاظ" أن إدارة أهلي جدة وافقت على شروط جروس ليتم الاتفاق على التوقيع مساءً قبل أن يقرر السويسري مغادرة الفندق رافضًا التواصل مع الجانب الأهلاوي.

الصحيفة أكدت أن إدارة الأهلي أرسلت عرضًا أخيرًا للمدرب عبر البريد الإلكتروني ووضعت مهلة للرد 48 ساعة.

جدير بالذكر أن آخر محطات جروس التدريبية كانت مع الزمالك حيث قاد الأبيض للتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز الذي تحقق على حساب نهضة البركان المغربي.