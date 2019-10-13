مران الأهلي.. عودة نيدفيد وانتظام السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

خاض كريم نيدفيد لاعب وسط فريق النادي الأهلي، تدريبات تأهيلية في مران الفريق المسائي والذي يقام حاليًا على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن نيدفيد بدأ الجري حول الملعب للمرة الأولى منذ الإصابة التي لحقت به وتحديدًا في غضروف الركبة.

صاحب الـ22 عامًا لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي حيث كانت آخر مبارياته أمام مصر المقاصة في الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري.

وحول ملف المصابين أيضًا يواصل ثنائي الفريق محمود متولي ومروان محسن خوضها للتدريبات التأهيلية للتعافي من الإصابة.

متولي كان قد أصيب في مباراة السوبر أمام الزمالك بتمزق في العضلة الخلفية، في المقابل تعرض مروان محسن لإصابة في الوجه خلال لقاء سموحة في افتتاحية الفريق الأحمر بطولة الدوري.

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في المقابل، شهد مران الفريق انتظام عمرو السولية في التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم خلال لقاء أسوان، الأمر الذي جعله يبتعد عن قائمة المنتخب المصري والذي سيواجه نظيره البتسواني غدًا الإثنين وديًا.

وتعرض ثنائي الفريق الأنجولي الدولي جيرالدو وصالح جمعة لإصابات طفيفة في المران لكن تدخل طبيب الفريق ليعود الثنائي للمشاركة بشكل طبيعي.

واجتمع مدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ مع شريف إكرامي على هامش المران بحسب ما كشف عنه مراسل الخليج 365.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك مساء السبت المقبل ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة من خلال الفوز في أول ثلاث مباريات، في المقابل يأتي الزمالك رابعًا برصيد سبع نقاط متساويًا مع الثنائي المقاولون العرب وبيراميدز.