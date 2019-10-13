الأهلي يستعد للزمالك بمباراة ودية الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة ودية غدًا الإثنين على ملعبه مختار التتش بالجزيرة من خلال مواجهة فريق الإعلاميين، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام.

وأفاد المركز الإعلامي للنادي الأهلي، أن الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري رينيه فايلر طلب إقامة المباراة من أجل التحضير للمواجهة المقبلة.

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وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.

في المقابل، يخوض المنتخب المصري الأوليمبي مباراة ودية أمام نظيره الجنوب أفريقي مساء اليوم من أجل الاستعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر الدوري بالعلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات، في المقابل يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد سبع نقاط متساويًا مع الثنائي بيراميدز والمقاولون العرب.