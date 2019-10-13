كشفت تقارير إسبانية أن النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، دخل ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف فريق المرشحين للانضمام لصفوف فريق برشلونة الإسباني لخلافة لويس سواريز في خط الهجوم . كشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، الإسبانية أن فيرمينو نجم الريدز دخل ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتعويض سواريز في برشلونة خلال الفترة المقبلة. المرشحين لتعويض سواريز في برشلونة خلال الفترة المقبلة. وأشارت الصحيفة أن القائمة ضمت كل من ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يستهدف ضم نجم ليفربول لخلافة سواريز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.