ميتشو يعقد جلسة مع شيكابالا

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول، جلسة سريعة مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، على هامش مباراة المنيا الودية، وذلكمن أجل الاطمئنان عليه.
وأكد شيكابالا للمدير الفني، تحسن حالته مع تنفيذه للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له ، وأنه تعافى من الآلام والشد العضلي الذي عانى منه في الفترة الأخيرة.
بينما طالب ميتشو، قائد الزمالك، بالاستمرار في البرنامج التأهيلي من أجل الجاهزية التامة لمباراة الأهلي المقبلة.
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