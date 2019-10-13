منتخب التجديف يحقق نتائج جيدة في البطولة التأهيلية بتونس

حقق منتخب مصر للتجديف نتائج مميزة خلال مشاركته في البطولة التأهيلية والتي ستقام بتونس خلال الفتره من 10 إلي 13 أكتوبر الحالي. وحصل عبدالخالق البنا، علي المركز الأول خلال البطولة في الرجال فيما حصلت اللاعبة مريم همام علي المركز السادس، بينما حصل اللاعبين محمد علاء قوطة وأحمد عبدالخالق علي المركز الثالث في وزن مزدوج خفيف الوزن. حصل اللاعبين محمد علاء قوطة وأحمد عبدالخالق علي المركز الثالث في وزن مزدوج خفيف الوزن. كما حصلت منتخب مصر للسيدات في وزن الزوجي سيدات بمشاركة الثنائي سارة أشرف وغادة فهمي علي المركز الثالث في البطولة. المركز الثالث في البطولة. ويقود المنتخب خلال البطولة عمرو الرجائي للرجال وللسيدات سامح عبدالعزيز بينما يقود البعثة الدكتور محمد ثابت. Advertisements ويستعد المنتخب للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام بتونس خلال الفترة من 14 إلي 16 أكتوبر المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. والجدير بالذكر أن عبدالخالق ومريم محمد سوف يشارك مع اللاعبين خلال البطولة .

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