منتخب التجديف يحقق نتائج جيدة في البطولة التأهيلية بتونس

حقق منتخب مصر للتجديف نتائج مميزة خلال مشاركته في البطولة التأهيلية والتي ستقام بتونس خلال الفتره من 10 إلي 13 أكتوبر الحالي.
وحصل عبدالخالق البنا، علي المركز الأول خلال البطولة في الرجال فيما حصلت اللاعبة مريم همام علي المركز السادس، بينماحصل اللاعبين محمد علاء قوطة وأحمد عبدالخالق علي المركز الثالث في وزن مزدوج خفيف الوزن.
كما حصلت منتخب مصر للسيدات في وزن الزوجي سيدات بمشاركة الثنائي سارة أشرف وغادة فهمي عليالمركز الثالث في البطولة.
ويقود المنتخب خلال البطولة عمرو الرجائي للرجال وللسيدات سامح عبدالعزيز بينما يقود البعثة الدكتور محمد ثابت.
ويستعد المنتخب للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام بتونس خلال الفترة من 14 إلي 16 أكتوبر المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
والجدير بالذكر أن عبدالخالق ومريم محمد سوف يشارك مع اللاعبين خلال البطولة .
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