إنتر ميلان يفقد شانشيز حتى مطلع 2020

تلقى فريق انتر ميلان الإيطالي، ضربة موجعة بإصابة مهاجمه اليكسيس شانشيز، خلال مواجهة المنتخب التشيلى الودية ضد كولومبيا. وأعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم في بيان رسمي عن إصابة نجمه أليكسيس سانشيز جناح الفريق الإيطالي، المعار من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزى، فى اوتار الكاحل. الفريق الإيطالي، المعار من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزى، فى اوتار الكاحل. وكان سانشيز خرج مصابا فى الشوط الثانى من المباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا، حيث تعرض لإصابة خلال المواجهة التى انتهت بالتعادل السلبى بين المنتخبين. لإصابة خلال المواجهة التى انتهت بالتعادل السلبى بين المنتخبين. وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن هذه الإصابة ستبعد اللاعب عن الملاعب حتى عام 2020 ، وهو ما قد يسبب أزمة كبيرة لأنتر ميلان الذى كان ينوى لشراء اللاعب نهائيا من مانشسنر يونايتد.

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