ميتشو يحاضر لاعبي الزمالك

ألقى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في غرفة الاجتماعات بالنادي. بالنادي. وجاءت المحاضرة لشرح بعض الجمل الفنية ودور كل لاعب والمطلوب منه وتطبيقه خلال مباراة الفريق الودية أمام المنيا اليوم. وتطبيقه خلال مباراة الفريق الودية أمام المنيا اليوم. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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