ميتشو يعلن تشكيل الزمالك في ودية المنيا

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول عن تشكيل الفريق لمواجهة المنيا وديا على ملعب النادي اليوم الأحد في إطار استعداداته للقاء الأهلي في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد أبو جبل في حراسة المرمي Advertisements محمود الونش - محمد طارق - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع أشرف بن شرقي - خالد بو طيب - محمد حسام مواليد 2001 - يوسف أوباما فى خط الوسط محمد أونجم- حسام أشرف مواليد 2001 فى خط الهجوم.

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