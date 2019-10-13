تعرف على إنجازات وزارة الرياضة على صعيد مراكز الشباب

في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بمراكز الشباب وأهميتها، نشر موقع وزارة الشباب والرياضة بنشر إنجازاتها على صعيد مراكز الشباب من الفترة 1/7/2018 حتى 30/9/2019، عبر موقعها الرسمي، جاءت كالتالي:

أولا: على صعيد تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وتزويدها بالمستلزمات الرياضية:

في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ورؤيتها نحو الارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية وتطوير بنيتها الإنشائية على أعلى مستوى ليتمكن النشء والشباب من ممارسة مختلف الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية بها، تحقيقاً لرؤية الوزارة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، قامت وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 1 يوليو 2018 وحتى 30 سبتمبر 2019 بتطوير عدد 318 ملعب بمراكز الشباب في جميع المحافظة بواقع 193 ملعب خماسي و64 ملعب قانوني و11 ملعب أكريليك و48 ملعب تدريبي و ملعبين تنس أرضي بتكلفة إجمالية بلغت قدرها 361 مليون و956 ألف جنيه.

** كما قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 11 مركز شباب بتكلفة بلغت 222 مليون و897 ألف جنيه، وهم مركز شباب الروضة ببئر العبد ومركز شباب الجوقة بشمال سيناء ومركز شباب الديري بالدقهلية ومركز شباب نجريج بالغربية ومركز شباب روض الفرج ومركز شباب أهالينا بالقاهرة ومركز شباب أهالينا بمدينة السلام ومركز شباب المنيرة بالجيزة ومركز شباب بلبيس بالشرقية ومركز شباب منفلوط بأسيوط.

** وفى إطار الخطة الطموحة لوزارة الشباب والرياضة لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب ، أدرجت الوزارة ضمن خطتها لاستهداف القري الأكثر احتياجا تطوير 23 مركز شباب خلال الفترة المقبلة وتتمثل في مراكز شباب " السلام، البهنسا الغربية " ببنى مزار بالمنيا ومركز شباب أبو خلقة بدير مواس ومركزي شباب أبو عزيز والشيخ حسن بمطاى بالمنيا، ومركز شباب عرب العطيات البحرية والكابلات بأبنوب بأسيوط ، ومركز شباب القرية بالدوير ومركز شباب أولاد سلامة ومركز شباب الكوامل بحري بالمنشأة بسوهاج، وفى الشرقية من المقرر تطوير مراكز شباب قري "سوادة ، ميت معلا ، الخطارة، نجوم"، أما في محافظة الجيزة فسيجري تطوير مراكز شباب قري "بنى صالح ، البرميل، بنجة الشيخ، بهيبت، منشأة أبو العباس، طبل آمون"، بالإضافة إلى تطوير مركزى شباب قريتي الحمام وبراوة الوقف ببنى سويف

** وحرصت الوزارة على تزويد 618 مركز شباب بصالات اللياقة البدنية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية بتكلفة إجمالية 38 مليون و 844 ألف جنيه، كما تقوم الوزارة بتوريد عدد 420 صالة لياقة بدنية أخري لمراكز الشباب الفترة المقبلة. كما قامت الوزارة بتوفير الأدوات الرياضة وحدائق للأطفال داخل 300 مركز شباب بقيمة 18 مليون و915 ألف جنيه.

** وتأكيدا على دور وأهمية الحركة الكشفية داخل المجتمع في بناء الشخصية الإيجابية، قامت وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 1 يوليو 2018 وحتى 30 سبتمبر 2019 بتطوير كل من جمعية الكشافة البحرية، وجمعية الكشافة الجوية بالإسماعيلية، وتطوير مركز التدريب الكشفي البحري بساحل سليم بمديرية شباب أسيوط، وجمعية الكشافة الجوية بالسويس، كما يجري تطوير المعسكر الكشفي بقرية الجزائر بالعامرية بالإسكندرية، ورفع كفاءة المخيم الكشفي بعين السليين بالفيوم.

وعلى صعيد المنشآت الشبابية فقد أنهت وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 سبتمبر 2019 تطوير المدينة الشبابية بالغردقة وتطوير المدينة الشبابية برأس البر (2)، كما تم التعاقد على إنشاء معسكر الشباب الصيفي بشاطىء كليوباترا بمرسي مطروح، وكذا الموافقة على اعتماد التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء المدينة الشبابية والرياضية

بحي الأسمرات.

ثانياً : الإنجازات على صعيد البرامج والأنشطة المنفذة بمراكز الشباب:

(ا) مجالس إدارات مراكز الشباب

الجمعيات العمومية بمراكز الشباب 4300 مركز شباب، تم اجراء انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب بعد توقف دام لنحو 10 سنوات حيث تم انتخاب عدد (2854) مركز منها عدد (1093 مركز انتخاب مجلس إدارة كامل بواقع 8744 عضوا، وعدد (1761) مركز استكمال أعضاء مجلس الإدارة بواقع 4032 منصب بمجلس الإدارة.

** اجراء انتخابات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وجمعية الكشافة الجوية، وجمعية الكشافة البحرية، وجمعية فتيان الكشافة، وجمعية المرشدات المركزية، وجمعية بيوت الشباب المصرية.

** تم حل ( 53) مجلس إدارة مركز شباب للمخالفة للوائح المنظمة أو عدم تنفيذ تعليمات الجهة الإدارية المركزية أو غلق مركز الشباب أثناء متابعة المركز ميدانيا ، وعدم تنفيذ الأنشطة والبرامج المدرجة بالخطة السنوية للمركز ،وذلك بمحافظات الجمهورية.

إشهار عدد ( 5) مركز شباب جديدة بمحافظات القليوبية(مركز شباب منشأة دياب بإدارة بنها/مركز شباب البرادعة بإدارة القناطر الخيرية حيث الغى الدمج بالقرار الوزاري310/2019 ) محافظة الدقهلية (مركز شباب ميت الحلوج بإدارة دكرنس حيث الغى الدمج بالقرار الوزاري108/2019) محافظة أسيوط (مركز شباب النماسية بإدارة قوص) محافظة الفيوم (مركز شباب شروق).

(ب) الأنشطة والبرامج المركزية المنفذة بمراكز الشباب

قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته السادسة والذي شارك فيه 600فريق بإجمالي 18000لاعب و3000فني واداري لعدد 17916 حكم وأقيمت فاعلياته على 300ملعب نجيل صناعي بمراكز الشباب ، وتنفيذ المراحل التمهيدية للنسخة السابعة والتي تم العمل خلالها على توفير راعي للدوري وبدأ بالفعل رعاية الملابس الرياضية لكل الفرق المشاركة فضلا عن رعاية حفل الختام.

تم تنفيذ دوري الصم والبكم في نسخته الثانية ،وجاري حالياً تنفيذه في نسخته الثالثة على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 10300 لاعب يتم اجراء تصفيات بينهم وعمل دوري مجمع ويتم استضافتهم بالمدن الشبابية التابعة للوزارة ، وتبلغ اجمالي الجوائز المالية للفرق الأربعة الأول 260 ألف جنيه في حين الوزارة تقوم بصرف مبلغ 5 مليون جنية على تنفيذ هذا الدوري من موازنتها.

تنفيذ عدد (40) نادٍ للسكان "قاعات تدريبية" بمراكز الشباب كمرحلة أولى بمحافظات (السويس/المنوفية/بني سويف/الوادي الجديد/القليوبية/البحر الأحمر/الدقهلية/الأقصر/المنيا/اسوان/الفيوم) يتم بهم تزويد المركز بقاعة تدريب كاملة تمنح لهم مجانا من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان وتزود القاعات بوسائل التدريب الحديثة وعدد (100مقعد تدريب) وجهاز حاسب آلي بمحتوياته، وتقوم هذه الأندية بتنفيذ دورات تدريبية ولقاءات حوارية حول الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية قضايا السكان والزيادة السكانية.

** كما تم تنفيذ مشروع (مفتاحك مشروعك) بالتعاون مع الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وبمشاركة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تبنى الوزارة والجهاز لعدد(81) مشروع لشباب محافظات الجمهورية بمراكز الشباب ،وتم تنفيذ عدد(75) مشروع فعليا بمراكز الشباب مساهمة فعلية من الوزارة لحل مشكلة البطالة والمحاولة في إيجاد موارد مالية إضافية لمراكز الشباب تسمح بمقتضاها صيانة مرافقها ومنشأتها وتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة لصالح نشء وشباب القرى والنجوع القاطن بها تلك المراكز ،وجاري ابرام عقود المشروعات الاخرى.

** تنفيذ المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب خلال الفترة 1-6سبتمبر 2019والمؤتمر الكشفي العربي التاسع وعشرون بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ خلال الفترة 6-12سبتمبر2019 بمشاركة عدد(2000) شاب وفتاه من كافة الدول العربية المشاركة ، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير التي قامت بدعمهما بمبلغ 3 مليون جنية .

** تنفيذ المشروع القومي لتنشيط السياحة لأعضاء مراكز الشباب بهدف تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية للشباب، وذلك بمشاركة 5300 شاب/فتاه وتنفذ بكل من (الإسكندرية/بورسعيد/شرم الشيخ).

** دعم مبادرات أخدم بلدك (الأصالة في عيون شباب مصر /مشروع البيئة في عيون شبابنا) وذلك في اطار مشروعات الخدمة المجتمعية التي تنفذها مراكز الشباب بمشاركة 30000شاب/فتاه من مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

** كما تولى الوزارة اهتماما بالغا للمحافظات الحدودية كرافد من روافد الأمن والتنمية كعمق استراتيجي للجمهورية ، وتضع وزارة الشباب والرياضة رؤية واضحة الأغراض مصحوبة بتوقيتات زمنية محددة لدعم مراكز الشباب بتلك المحافظات وتتمثل أهمها في ( تقديم الدعم المالي لمراكز الشباب بتلك المحافظات لتكثيف النشاط والبرامج وكذلك شراء أدوات رياضية لنشء وشباب المحافظات الحدودية/التنسيق مع الاتحادات النوعية لإقامة ندوات تثقيفية ودوريات رياضية متعددة ومسابقات فنية ودينية لنشء وشباب هذه المحافظات/التنسيق مع الإدارة المركزية للمشروعات لإقامة دورات تكنولوجيا معلومات واندية بحث علمي وسكان بمراكز الشباب بهذه المحافظات/تفعيل مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب /المتابعة الميدانية لكل مراكز الشباب بشكل مفاجأ بهذه المحافظات وبدأت بالفعل بمحافظة مطروح يومي الأربعاء والخميس 24،25أغسطس 2019).

(ج) الدعم المادى لمراكز الشباب

** قامت وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 1/7/2018 حتى 30/9/2019 بتقديم الدعم المالي لعدد (2560) مركز شباب وقد بلغ حجم الدعم المقدم لهذه المراكز مبلغ 25مليون جنية وذلك لتكثيف الانشطة وتوفير الادوات الرياضية اللازمة لتلك المراكز وحل مشكلات البعض التي تتبلور في (العمالة /توصيل الكهرباء والمرافق/مديونات الاوقاف أو الاستصلاح الزراعي /هيئة المساحة.......).

** الدعم المالي للجمعية المركزية لفتيان الكشافة، والجمعية المركزية للكشافة الجوية، والاتحاد العام لمراكز شباب القرى ، واتحاد شباب العمال وجمعية المرشدات المصرية وكذا جمعية الهلال الأحمر واتحاد سباق الحمام باجمالي مبلغ 6.5 مليون جنية، وذلك حرصا من الوزارة على تكثيف الأنشطة الكشفية المتخصصة للنشء والشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

** المتابعة الميدانية لعدد ( 590) مركز شباب بمحافظات ( القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الاسماعيلية، مطروح، القليوبية، الفيوم، الغربية، كفر الشيخ ، بنى سويف ، دمياط، ،الشرقية، المنوفية، البحيرة، الوادي الجديد، البحر الاحمر) واتسمت المتابعة خلال تلك الفترة بأنها تمت بشكل مفاجئ وأسفرت عن خلل في العمل الاداري والقانوني ببعض المراكز وضرورة إجراء بعض الأعمال الإنشائية في البعض الأخر، وقد قامت الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية والمالية اللازمة تجاه مجالس ادارات والهيكل الوظيفي والادارات الفرعية ببعض مراكز الشباب والتوجيه لمديري المديريات ووكيل الشباب بالمتابعة الميدانية المتواصلة والفاعلة لمراكز الشباب كل في نطاق محافظته.

** التنسيق مع أجهزة المدن الجديدة لتخصيص أرضٍ لصالح الوزارة لإقامة مراكز للشباب عليها لتكون مراكز خدمة مجتمعية وهي النحو التالي (مركز شباب بمدينة بدر بقطعة أرض مساحتها 18100متر مربع /3 قطع أراضي بأكتوبر /تخصيص 2000متر مربع بمطروح لإقامة بيت شباب عالمي/أراضي مراكز ابني بيتك) كذا تخصيص قطعة ارض بكفر الشيخ بقرية الجمايلة وبيمي لإقامة مركز شباب عليها.

(د) المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب والهيئات الشبابية

** تم طرح عدد (750 ) مشروع حتى تاريخه تتنوع ما بين (حمام سباحة/فندق/قاعة مناسبات/صالة لياقة بدنية/ملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي/كافتيريات/محال تجاري/ صالات ألعاب رياضية)، وذلك في محافظات (المنوفية، الشرقية، القاهرة، القليوبية، البحيرة، الإسماعيلية، الجيزة، الدقهلية،بنى سويف، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، بورسعيد، المنيا)، وذلك بغرض تفعيل الإدارة الاقتصادية بمراكز الشباب والعمل على تطويرها بمشاركة القطاع الخاص وفقا للوائح والقوانين وفى إطار تخفيف العبء عن موازنة الدولة.

** جاري ابرام بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لتنفيذ شهر عقاري ببعض مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية لتقديم خدمات الشهر العقاري لجموع المواطنين، وجاري بدأ المرحلة الأولى بمحافظتي القاهرة والجيزة لعدد (30) مركز شباب.

** تطوير عدد (3) مركز شباب بالتنسيق مع الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة القليوبية (مركز شباب المنشية الجديدة/مركز شباب قليوب/مركز شباب ناصر) حيث قامت الهيئة بتطوير تلك المراكز وتوفير الاتاحة لذوى القدرات والهمم بمبلغ مليون جنيه دون تحمل الوزارة أية مبالغ مالية.

** جار التنسيق مع بعض المؤسسات الكبرى ورجال الأعمال لإنشاء أو رفع كفاءة مراكز الشباب بالمناطق الاولى بالرعاية (الأكثر فقرا).