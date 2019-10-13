تشكيل هولندا أمام بيلاروسيا في تصفيات كأس أمم أوروبا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن تشكيل الحواطين الهولندية، أمام بيلاروسيا، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس أمم أوروبا، "يورو 2020". أمم أوروبا، "يورو 2020". جاء تشكيل منتخب هولندا كالتالي: في حراسة المرمى: كاسبر سيليسين في الدفاع: دالي بليند، فيرجيل فان دايك، ماتياس دي ليخت، فيلتمان Advertisements في خط الوسط: فرانكي دي يونج، جورجينهو فينالدوم، دوني فان دي بيك في الهجوم: بروميس، مالين، ستفين بيرجوين.

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