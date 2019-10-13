كاسيميروالخارق يثير قلق زيدان قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

يبدو أن كاسيميرو هو القلب النابض لريال مدريد والمنتخب البرازيلي، وهذا واضح بشكل كبير حيث إنه يلعب معظم الدقائق مع منتخب البرازيل وريال مدريد.

شارك كاسيميرو في جميع مباريات ريال مدريد فى الدورى ودورى الأبطال باستثناء آخر 30 دقيقة ضد ليفانتي، حتى أنه شارك ضد أوساسونا عندما قرر زيدان إراحة المزيد من اللاعبين كان البرازيلي ضمن الأساسيين.

كذلك مع المنتخب حيث يدفع به تيتى المدير الفنى للمنتخب البرازيلى فى جميع مباريات المنتخب وايضا الوديات، اخرهم مبارتى السنغال ونيجيريا، حيث شارك كاسيميرو كأساسى فى المباراتين.

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المشكلة الآن بالنسبة لـ زيدان، هي أهمية وجود كاسيميرو الذي يلعب كثيرًا وكذلك عليه الحذر من كونه مهدّدًا بالغياب في الكلاسيكو في حال حصوله على بطاقة صفراء ضد مايوركا،

ولكن هناك بعض النقص، فقد يتم استبعاد كروس بسبب الإصابة، وكذلك تأخر وصول فالفيردي ومودريتش المرهق، كل ذلك إلى جانب أنه من الممكن شعور اللاعب بالإرهاق من كثرة المباريات.

بعد كل ذلك هل يخاطر به زيدان أمام ريال مايوركا، أم أنه سيفضل إراحة اللاعب خاصة في ظل النقص العددى في هذا المكان.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه غريمه برشلونة عقب مواجهة ريال مايوركا مباشرة، حيث يقام الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.