اخبار الرياضه

كاسيميروالخارق يثير قلق زيدان قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يبدو أن كاسيميرو هو القلب النابض لريال مدريد والمنتخب البرازيلي، وهذا واضح بشكل كبير حيث إنه يلعب معظم الدقائق مع منتخب البرازيل وريال مدريد.

شارك كاسيميرو في جميع مباريات فى الدورى ودورى الأبطال باستثناء آخر 30 دقيقة ضد ليفانتي، حتى أنه شارك ضد أوساسونا عندما قرر زيدان إراحة المزيد من اللاعبين كان البرازيلي ضمن الأساسيين.

كذلك مع المنتخب حيث يدفع به تيتى المدير الفنى للمنتخب البرازيلى فى جميع مباريات المنتخب وايضا الوديات، اخرهم مبارتى السنغال ونيجيريا، حيث شارك كاسيميرو كأساسى فى المباراتين. 

Advertisements

المشكلة الآن بالنسبة لـ زيدان، هي أهمية وجود كاسيميرو الذي يلعب كثيرًا وكذلك عليه الحذر من كونه مهدّدًا بالغياب في الكلاسيكو في حال حصوله على بطاقة صفراء ضد مايوركا،

ولكن هناك بعض النقص، فقد يتم استبعاد كروس بسبب الإصابة، وكذلك تأخر وصول فالفيردي ومودريتش المرهق، كل ذلك إلى جانب أنه من الممكن شعور اللاعب بالإرهاق من كثرة المباريات.

بعد كل ذلك هل يخاطر به زيدان أمام ريال مايوركا، أم أنه سيفضل إراحة اللاعب خاصة في ظل النقص العددى في هذا المكان.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه غريمه عقب مواجهة ريال مايوركا مباشرة، حيث يقام الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر المقبل ضمن منافسات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاسيميروالخارق يثير قلق زيدان قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا