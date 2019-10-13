بعد النني..آرسنال يوافق على رحيل أوزيل إلى تركيا

وافقت إدارة نادي آرسنال على رحيل صانع الألعاب الألماني “مسعود أوزيل” إلى نادي فنربخشة التركي عند فتح الميركاتو الشتوي القادم، في تكرار لسيناريو رحيل اللاعب الدولي المصري “محمد النني” إلى بيشكتاش التركي قبل يومين من غلق باب الميركاتو الصيفي الماضي.

وأكد المدير الرياضي لنادي فنربخشة “داميان كومولانين” بأنه في اتصالات دائمة مع مسؤولي آرسنال لإبرام الصفقة قبل بدء شهر يناير.

ويحاول كومولانين التوصل لاتفاق مع مسؤولي آرسنال على مُدة التعاقد لتكون إعارة مدتها سنة ونصف بدلاً من 6 أشهر فقط.

وما يُساعد أكثر في المفاوضات، هو استعداد إدارة آرسنال لدفع جزء من راتب أوزيل، حيث يحصل اللاعب على مبلغ يفوق الـ 200 ألف جنيه إسترليني رفقة المدفعجية.

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ولعب أوزيل – ذو الأصل التركي- مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كانت أمام واتفورد، لمدة 71 دقيقة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 بعدما كان آرسنال متقدمًا في النتيجة.

وبعد أربعة أيام عاد أوزيل للمشاركة كأساسي أمام نوتنجهام فورست في مباراة الدور الثالث ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كاراباو”، لكنه خرج مرة أخرى في الدقيقة 71، وانتهت المباراة بفوز آرسنال على ملعب الإمارات بنتيجة 5/صفر.