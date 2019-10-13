شنايدر يتخلى عن آخر أمل لاستعادة حياته الأسرية

قرر بطل الثلاثية التاريخية مع الإنتر عام 2010 “فيسلي شنايدر” التخلي عن آخر أمل لاستعادة حياته الأسرية مع زوجته “يولانثي كاباو” بعرض قصر في مدينة إيبيزا الإسبانية للبيع، كان قد اشتراه من أجل يولانثي منذ حوالي 10 سنوات عندما انضم لصفوف ريال مدريد.

ووصفت الصحف الهولندية ما فعله شنايدر بحرق السفن، في إشارة لتخليه عن أحد آماله الأخيرة لاستعادة حياته الأسرية والعاطفية مع عارضة الأزياء ومصممة الملابس الهولندية الشهيرة، حيث رفض بيع القصر على مدار الـ 7 أشهر الماضية منذ الانفصال.

ورفضت يولانثي العدول عن قرار طلب الطلاق من شنايدر، لينفصلا عن بعضهما البعض بشكل رسمي في مارس الماضي، رغم اعتراف شنايدر بأنه أخطأ في حقها عدة مرات.

في نفس الوقت قالت يولانثي لمجلة هولندية “حياتي كلها الآن لتربية ابني، لا يمكن أن تعود علاقتي الزوجية مع شنايدر”.

وتعتقد الصحف الهولندية أن شنايدر استنفذ كل الحلول لإعادة زوجته، ما دفعه نحو عرض قصر اشتراه في إيبيزا للبيع.