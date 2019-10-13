راموس يقترب من تحطيم رقم الأسطورة المصرية “حسام حسن”

اقترب نجم ريال مدريد “سيرخيو راموس” من تحطيم رقم أسطورة مصر “حسام حسن” في عدد المشاركات الدولية مع المنتخب الأول، بعد أن سجل مشاركته الـ 168 مع منتخب إسبانيا الأول ليلة أمس السبت أمام النرويج في إحدى جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وتقدم سيرخيو راموس على زميله “إيكر كاسياس” ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب إسبانيا، ليحتل المركز التاسع في قائمة أكثر 20 لاعبًا من حيث المشاركات الدولية، متفوقًا بفارق مباراة واحدة عن لاعب لاتفي يُدعى “فيتاليجس أستافجيفس” يحتل المركز العاشر بـ 167 مباراة.

ويستطيع لاعب إشبيلية السابق الاحتفال بتجاوز رقم المصري “حسام حسن” قبل نهاية عام 2019، بشرط أن يُشارك في الثلاث مباريات المتبقية لإسبانيا في تصفيات يورو 2020 أمام كل من “السويد ومالطا ورومانيا” أيام 15 أكتوبر و15 نوفمبر و18 نوفمبر – على الترتيب –.

ويحتل حسام حسن المركز السابع برصيد 170 مباراة لعبهم في الفترة من سبتمبر 1985 حتى 7 فبراير 2006.

وتُوج المدرب الحالي لنادي سموحة المصري بلقب هداف كأس أمم أفريقيا 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو وتُوجت بها مصر على حساب جنوب أفريقيا.

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وكان حسام حسن قد تسلم شارة “عميد لاعبي العالم” من الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “جوزيف بلاتر” قبل بدء مباراة بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2002 على ستاد القاهرة الدولي.

وظل حسام حسن متصدرًا للائحة الأكثر مشاركة مع المنتخبات في التاريخ لفترة وجيزة حتى جاء حارس مرمى السعودية “محمد الدعيع” لينتزع منه الصدارة بـ 178 مباراة.

لكن لم يستقر الدعيع في المركز الأول كثيرًا بسبب استمرار المصري “أحمد حسن” في المشاركة بصفة دائمة مع منتخب مصر في بطولتي أمم أفريقيا 2008 و2010، ليتربع على القمة بـ 184 مباراة دولية عندما شارك لآخر مرة في مباراة ودية أمام توجو يوم 22 مايو 2012.

وسجل أحمد حسن 32 هدفًا بقميص المنتخب المصري، أما ملاحقه الرئيسي في الوقت الراهن لإنتزاع الصدارة منه “سيرخيو راموس” فقد سجل 21 هدفًا في 168 مباراة.