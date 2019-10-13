رياضة | تدريبات قوية لإكرامي ولطفي في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات قوية لإكرامي ولطفي في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى شريف إكرامي وعلي لطفي حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى التدريبات القوية للثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي.

وركز يانكون خلال تدريباته مع حراس المرمى على سرعة رد الفعل والتدريب على الكرات العرضية.

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واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري الممتاز، برصيد ٩ نقاط جمعهم بالفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.