رياضة | تشكيل الزمالك.. 3 مفاجآت لميتشو في مباراة المنيا الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك.. 3 مفاجآت لميتشو في مباراة المنيا الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن تشكيل الأبيض لمواجهة المنيا وديا على ملعب النادي اليوم الأحد في إطار استعداداته للقاء الأهلي في الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود الونش - محمد طارق - أحمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

أشرف بن شرقي - خالد بو طيب - محمد حسام مواليد 2001 - يوسف أوباما فى خط الوسط

محمد أوناجم- حسام أشرف مواليد 2001 في خط الهجوم

الزمالك يخوض منافسة شرسة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا

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وأصبح تركيز الفريق منصب حاليًا بين الدوري بجانب دوري أبطال افريقيا بعد القرعة التي أقيمت بالأمس ضمن منافسات دور المجموعات وأسفرت عن:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.

المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي.

ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء.