رياضة | نتيجة مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور والتي جمعت المنتخبان اليوم الاحد على ملعب إستاد مانويل مارتينيز فاليرو ضمن أجندة الفيفا الدولية بفوز التانجو بستة أهداف مقابل هدف واحد .

نتيجة مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور الشوط الأول

وإنتهى الشوط الأول بتقدم التانجو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء افتتحهم لوكاس نيكلاس ألاريو في الدقيقة العشرين قبل أن يضاعف جون إسبينوزا التقدم للارجنتينين بالخطأ في مرمى الاكوادور في الدقيقة السابعة والعشرين .

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين إحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني إنبرى لها لياندرو باريديس وسجل منها الهدف الثالث بنجاح لينتهي المشهد الأول على وقع تلك النتيجة .

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نتيجة مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني قلص أنخيل مينا النتيجة بتسجيله الهدف الاول للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة التاسعة والأربعين قبل أن يضيف جيرمان بيزيلا الهدف الرابعة في الدقيقة السادسة والستين .

وقبل نهاية الشوط الثاني والمباراة بثمانية دقائق أحرز نيكولاس دومينغويز الهدف الخامس من تصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء. وفي الوقت الذي إعتقد فيه الجميع نهاية المباراة بفوز التانجو بخمسة أهداف مقابل هدف اختتم لوكاس أوكامبوس سداسية المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة السادسة والثمانين .

وتأتي تلك النتيجة التي حققها التانجو بدون القائد ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني والذي لم يشارك في اللقاء لظروف عدم إستدعاءه للمعسكر من البداية برغبة فالفيردي .