رياضة | عاجل- خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى السولية من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم، والتي اضطر على إثرها مغادرة مباراة الأهلي السابقة أمام أسوان في الدقيقة ٨٠، وحل زميله وليد أزارو بديلًا له.

وأصبح السولية جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام الزمالك بعد تعافيه من الإصابة والانتظام في المران الجماعي.

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واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري الممتاز، برصيد ٩ نقاط جمعهم بالفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

