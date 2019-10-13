رياضة | بعد رقمه القياسي.. أرقام سيرخيو راموس مع المنتخب الإسباني (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رقمه القياسي.. أرقام سيرخيو راموس مع المنتخب الإسباني (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب الإسباني سيرجو راموس لاعب فريق ريال مدريد في تحقيق رقم قياسي مع منتخب بلاده، وذلك بعد خوضه مباراة الأمس ضد منتخب النرويج ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

أرقام سيرخيو راموس مع المنتخب الإسباني

و‏لعب سيرجيو راموس ضد النرويج مباراته رقم 168 مع إسبانيا محطماً الرقم القياسي مع المنتخب، وكسر المدافع بذلك التعادل مع كاسياس حارس المنتخب السابق الذي لعب 167 مباراة مع المنتخب بين عامي 2000 و2016.

وكان قائد المنتخب الإسباني قد خاض مباراته الرسمية الأولى مع إسبانيا في 26 مارس 2005 ضد الصين (3-0)، محققاً أولى انتصاراته إلى جانب ذلك، حيث سجل 21 هدفاً في أكثر من 14 عاماً، وهو رقم يجعله بين أفضل 10 هدافين تاريخيين، كذلك لديه رصيد ألقاب رائع مع كأس العالم وبطولة أمم أوروبا.

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و‏جاء ذلك السجل الأسطوري في ست مسابقات رسمية وهي : كأس العالم (17)، بطولة أمم أوروبا (15)، كأس القارات (15)، دوري الأمم الأوروبية (4)، تصفيات كأس العالم (29) وتصفيات بطولة أمم أوروبا (32)، بالإضافة إلى ذلك خاض 63 مباراة ودية أما العام الذي خاض فيه أكبر عدد من المباريات هو 2013.

وحقق راموس بطولة كأس العالم مع منتخب إسبانيا خلال عام 2010 ويعد هذا هو الانجاز الأكبر في تاريخ اللاعب مع منتخب بلاده، ويسعى قائد المنتخب الإسباني لقيادة الفريق إلى بطولة اليورو المقبلة.

وكان قد هنأ الكثير من النجوم حول العالم لاعب ريال مدريد بعد كسر رقم كاسياس وأصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع منتخب إسبانيا.