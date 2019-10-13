رياضة | لعنة كوبا أمريكا.. البرازيل لا تعرف طعم الانتصار في 4 لقاءات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعنة كوبا أمريكا.. البرازيل لا تعرف طعم الانتصار في 4 لقاءات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب البرازيل أمام نظيره منتخب نيجيريا منذ قليل بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في سنغافورة وديا ضمن فاعليات أسبوع الفيفا الدولي.

ويعد هذا التعادل هو التعثر الرابع لمنتخب السامبا بعد الفوز ببطولة كوبا امريكا 2019 الصيف الماضي على حساب منتخب البيرو والتي أقيمت بالبرازيل.

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وواجه البرازيل بعد التتويج ببطولة الكوبا امريكا أربعة منتخبات تعادل في ثلاث مبارايات و خسر في مباراة حيث تعادل مع المنتخب الكولومبي بنتيجة 2 / 2 و خسر أمام نظيره منتخب بيرو بنتيجة هدف مقابل لاشئ في التوقف الدولي الماضي.

وفي هذا التوقف الدولي الخاص بشهر أكتوبر لعب منتخب البرازيل مباراتين في سنغافورة حقق التعادل أمام نظيره منتخب السنغال بنتيجة 1 / 1 وبهذه النتيجة تعادل منتخب البرازيل أيضا أمام نظيره منتخب نيجيريا بهدف لكل فريق.