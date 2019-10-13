رياضة | مفاجأة.. جروس يخطط لخطف ثلاثي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جروس يخطط لخطف ثلاثي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية السعودية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن وجود طلب من السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة السعودي لإستقطاب ثلاثة لاعبين من نادي الزمالك .

وكان مسؤولو فريق نادي الاهلي السعودي قد أنهوا خلال الساعات القليلة الماضية إتفاقهم مع جروس لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الجاري وستكون البداية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتعتبر الولاية الحالية لجروس مع أهلي جدة هي الثالثة خلفاً للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على الرغم من أنه تلقى عروض من عدة أندية سعودية أخرى لكنه فضل العودة لفريقه الذي حصل معه على أكثر من لقب .

جروس يطلب التعاقد مع ثلاثي الزمالك

وعلى ذمة صحيفة " سبورت " السعودية فإن السويسري قد طلب الحصول على خدمات ثلاثة لاعبين من نادي الزمالك وهم " طارق حامد " يوسف إبراهيم " أوباما " عبد الله جمعه من أجل تدعيم صفوف الفريق في الشتاء.

وأكملت الصحيفة السعودية أن جروس إستغل الأزمة التي نشبت خلال الساعات القليلة الماضية بين متوسط ميدان المنتخب المصري ونادي الزمالك بسبب تأخر المستحقات المالية .

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وكان من المنتظر أن يحصل اللاعب على مبلغ 5 مليون جنيه مصري الموسم الماضي لكن إدارة الزمالك لم تفي بوعدها مع اللاعب ما جعله يبعث برسالة عبر حسابه على إنستغرام مفادها " طفح الكيل " .

وأنهت الصحيفة أن اللاعب يرحب بشدة اللعب في الدوري السعودي بداية من فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة والعمل مع جروس المدير الفني الذي تولى تدريب الفريق الموسم الماضي .

أوباما وعبد الله جمعه لم يحسما أمرهما من اللعب لأهلي جدة

وفي نفس السياق لم يحسم الثنائي عبد جمعه وأوباما أمرهما من اللعب لأهلي جدة أو الاستمرار مع الزمالك وينتظرا حتى نهاية الدور الاول من الدوري المصري لتقرير الوجهة المقبلة .

ليبقى السؤال الأبرز هل يرحل ثلاثي الزمالك لأهلي جدة أم يحل رئيس النادي الأبيض مشكلة المستحقات ؟