رياضة | فرمان ميتشو قبل مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ميتشو قبل مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لاعبيه بعدم الحديث في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي حاليا والمقرر لها يوم ٢٤ من الشهر ابجاري في إياب دور ال32 لدوري أبطال افريقي.

وأكد المدرب للاعبيه كل تركيزهم في لقاء القمة فقط المقرر له يوم 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري ؛ مشيرا إليهم أن تشتيت ذهنهم بالمباراتين سيؤثر غليهم بشكل سلبي والأفضل هو التركيز في كل مباراة بصورة منفردة؛ ووصفهم بالأهم في الموسم بأكمله وضرورة الاستعداد لهم بشكل جيد.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي بميت عقبة إستعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري يوم 19 من الشهر الجاري ولم يتحدد ملعب اللقاء بشكل رسمي حتى الآن.



وحصل الفريق على راحة من التدريبات بالأمس لتقليل الضغط البدني عليهم تجنبًا للإصابات والإرهاق وتحقيق أكبر استفادة منهم داخل المستطيل الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

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وأجرى مسئولو النادي تغييرًا على الجهاز المعاون في الفترة الأخيرة واستقدام عصام مرعي في منصب المدرب العام بدلًا من أيمن عبد العزيز والذي تولى منصب مرعي السابق كرئيس لقطاع الكرة داخل النادي.



ويعول مسئولو النادي الكثير على عصام مرعي لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وخبرات في المجال التدريبي وهو ما يحتاجه الفريق بشكل كبير.



ويستعد الفريق لملاقاة جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 من الشهر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار وتعويض الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، ويدرك مسئولو النادي جيدًا أهمية المرحلة المقبلة وتذليل كل العقبات أمام اللاعبين وتوفير المناخ الأمثل لهم بما يصب في مصلحة الفريق في نهاية الأمر.