رياضة | مصر وبوتسوانا.. تفوق مصري واضح في تاريخ مواجهات المنتخبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وبوتسوانا.. تفوق مصري واضح في تاريخ مواجهات المنتخبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل منتخب مصر مبارياته التجريبية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري عندما يستضيف نظيره البوتسواني مساء الإثنين على ملعب الجيش ببرج العرب بصافرة الدولي إبراهيم نور الدين.

ولقاء مصر وبوتسوانا هو اللقاء رقم 6 بين المنتخبين التي بدأت وشهدت المباريات تفوق واضح للمنتخب الوطني بفوزه في 3 لقاءات وتعادله مرتين وتسجيله 6 أهداف مقابل هدف وحيد في شباكه.

وجاءت نتائج المنتخبين كالأتي :

- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.

- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضاً.

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- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.

- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.

- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.

ويعد هو اللقاء الأول للجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس والذي يستعدوا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام فى الكاميرون 2021.