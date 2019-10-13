رياضة | تعرف على نتيجة مباراة البرازيل ضد نيجيريا اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتيجة مباراة البرازيل ضد نيجيريا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة منتخب البرازيل ضد نيجيريا بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 في لقاء ودي الذي أقيم بينهما في سنغافورة.

نتيجة مباراة البرازيل ضد نيجيريا

بادر منتخب نيجيريا بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق أريبو ثم تعادل كاسيميرو نجم ريال مدريد الإسباني لراقصي السامبا في الدقيقة 48 من عمر المباراة الودية التي جمعت بينهما في سنغافورة.

إصابة ورقم قياسي جديد لـ نيمار

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وشهدت المباراة اصابة نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا بعد مضي 12 دقيقة من عمر اللقاء.

كما يذكر ان سجل نيمار دا سيفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رقماً جديداً مع منتخب البرازيل بعدما سجل الظهور الـ 100 بقميص "السامبا" في المباراة الودية الماضية أمام السنغال.

مباراة البرازيل ضد السنغال

وكانت مواجهة سابقة للبرازيل ضد السنغال قد إنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، حيث تقدم روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الانجليزي لمنتخب البرازيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز فامارا دييدهيو هدف التعادل لـ"أسود التيرانجا" في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.