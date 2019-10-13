رياضة | 4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الزمالك في الشتاء



المراكز المطلوبة في الزمالك الجبهة اليمنى والدفاع والهجوم بسبب النقص الذي يعانيه الفريق وخاصة في الجبهة اليمنى بسبب عدم القناعة بمستوى حازم إمام وعدم وجود بديل للتونسي حمدي النقاز. المراكز المطلوبة في الزمالك الجبهة اليمنى والدفاع والهجوم بسبب النقص الذي يعانيه الفريق وخاصة في الجبهة اليمنى بسبب عدم القناعة بمستوى حازم إمام وعدم وجود بديل للتونسي حمدي النقاز. وجاء هبوط أداء محمود الونش مدافع الفريق والنقص في الجانب الدفاعب وغياب البديل سوبر للثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني، في الوقت الذي يعاني الفريق من أزمة في الهجوم وتراجع أداء كل المهاجمين الموجودين حاليًا في الفريق وهو ما أثر بشكل سلبي خلال الفترة الماضية والعقم الهجومي في بعض المباريات والفشل في هز شباك المنافسين.



كما يسعى المجلس للتعاقد مع لاعب وسط مدافع مميز لتعويض اصابة محمود عبد العزيز. كما يسعى المجلس للتعاقد مع لاعب وسط مدافع مميز لتعويض اصابة محمود عبد العزيز. وأصبح تركيز الفريق منصب حاليًا بين الدوري بجانب دوري أبطال افريقيا بعد القرعة التي أقيمت بالأمس ضمن منافسات دور المجموعات وأسفرت عن:

وجاء التحديد في 4 مراكز لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الشتاء والتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين.



المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.

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المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي



المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي



المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي.



ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء.