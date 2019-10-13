شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: جروس يطالب إدارة أهلي جدة بالتعاقد مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل

قالت صحيفة سبورت ان السويسري جروس مدرب ‎أهلي جدة المحتمل طالب الإدارة بسرعة التعاقد مع طارق حامد لاعب ‎الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت العديد من التقارير أن نادي أهلي جدة وقع مع المدرب السويسري جروس أمس ليصبح المدير الفني لفريق أهلي جدة حتي نهاية الموسم الحالي.

وان المباراة الأولى للمدرب السويسري ستكون من أمام الحزم الاسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفيما أكد المراسل السعودي ان إدارة الراقي رفضت جروس في بداية الموسم ووقعت معه الآن لأنها ترى أنه مدرب المرحلة الحالية فقط لكي ينقذ الفريق من النتائج السلبية التي تعرض لها في الجولات السابقة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.