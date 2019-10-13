شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سانشيز وميديل في تعادل تشيلي بدون أهداف مع كولومبيا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم اليوم الأحد أن المهاجم اليكسيس سانشيز أصيب في أوتار الكاحل الأيسر خلال التعادل بدون أهداف مع كولومبيا وسيعود لفريقه إنتر ميلان الايطالي للخضوع للمزيد من الفحوص.

وتعرض سانشيز لالتحام قبل لحظات من نهاية المباراة التي أقيمت أمس السبت في اليكانتي بإسبانيا واضطر لمغادرة الملعب.

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وسيغيب سانشيز عن مباراة تشيلي الودية أمام غينيا بعد غد الثلاثاء والتي ستقام في المدينة نفسها.

وسيغيب جاري ميديل الذي يلعب في بولونيا عن المباراة عقب تعرضه لإصابة عضلية في الشوط الأول أمام كولومبيا.

وهذا التعادل مدد غياب الفريق عن الانتصارات للمباراة الخامسة بقيادة المدرب رينالدو رويدا.