شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ يقدم هدية خاصة لنادي التعاون والان مع التفاصيل

قرر تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تقديم هدية خاصة إلى نادي التعاون ولاعبي الفريق. تركي آل شيخ يقدم حافلة هديه إلى نادي التعاون وأكدت تقارير صحفية سعودية أن تركي آل شيخ قام بتقديم حافلة هديه إلى نادي التعاون لنقل لاعبي الفريق خلال المباريات. Advertisements وأشارت التقارير الصحفية سيتسلم مسئولو نادي التعاون الحافلة الخاصة بهم خلال الأيام القليلة القادمة. موعد مباراة التعاون القادمة في الدوري السعودي ويستعد نادي التعاون لمواجهة نظيره نادي الأهلي يوم الجمعة القادمة 18 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي. ويتواجد نادي التعاون في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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