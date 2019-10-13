شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: راكيتيش يرحل عن برشلونة في هذه الحالة والان مع التفاصيل
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد عن السبب الوحيد الذي يجعل إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني يرحل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
راكيتيتش يظهر رغبة في الرحيل عن برشلونة
وكان راكيتيتش قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة خلال الفترة الماضية.
الحالة التي سيوافق فيها راكيتيتش بالرحيل عن برشلونة
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إيفان راكيتيتش سيرحل عن صفوف برشلونة في يناير إذا استمر في عدم المشاركة مع الفريق في المباريات.
الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش
ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش في الشتاء القادم أبرزها نادي إنتر ميلان الإيطالي.
وقد شارك إيفان راكيتيش في 7 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.
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