شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. النصر يخطط للتخلص من نجم الفريق والان مع التفاصيل

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد وجود تفكير جاد من جانب إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي للتخلص من أحد نجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

وإتخذت الإدارة بالفعل قرار التخلص من المحترف النيجيري أحمد موسى وذلك بعد أن أثار اللاعب الكثير من الأزمات مؤخراً وذلك على ذمة صحيفة " اليوم أونلاين " والتي تصدر من المملكة والتي أكدت في تقريرها أن إدارة العالمي وضعت حداً للتجاوزات التي قام بها اللاعب مؤخراً.

سبب عرض أحمد موسى للبيع

وجاء قرار مجلس الإدارة بالتخلص من النيجيري بعد أن أبلغ وكيل أعماله بصورة غير مباشرة ودون علم أحد أنه يرغب في الخروج من الفريق لخوض تجربة إحتراف جديدة في إحدى الدول الأوروبية وهو الذي خاض سابقاً تجربة مع فريق نادي ليستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز في مفاجأة من العيار الثقيل .

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وترى إدارة الفريق أن المهاجم النيجيري لم ينجح في أن يشكل أي إضافة للفريق خلال الموسم الماضي على الرغم من تحقيق الفريق للقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع طلب المدير الفني للفريق ضم لاعب أجنبي مؤثر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

وتأتي فكرة التعاقد مع لاعب كبير من أجل تحقيق حلم جماهير العالمي في الحصول على لقب بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم خاصةً بعد أن كان الفريق قاب قوسين او أدنى من الحصول على خدمات الدولي الفرنسي فرانك ريبيري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قبل أن ينتقل لاعب البايرن السابق لصفوف فيورينتينا .

وخلال خمسة مباريات شارك بها اللاعب مع فريقه السعودي خلال الموسم الجاري من بطولة الدوري لم يسجل أي هدف ما جعل الفريق يعول كثيراً على خدمات المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي توج بلقب الهداف الموسم الماضي ويحظى بمتابعة عدة أندية في الدوريات العربية والعالمية .

ويبقى السؤال الأبرز هل وجدت إدارة النصر بديل موسى المناسب أم ستبقى الحيرة مستمرة حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ؟