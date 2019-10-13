شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البرازيل يتعادل مع نيجيريا «1-1» وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، أمام نظيره النيجيري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب سنغافورة الوطني.

أنهى المنتخب النيجيري الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل حمل توقيع أريبو في الدقيقة 35، وسجل كاسيميرو نجم ريال مدريد هدف تعادل منتخب البرازيل في الدقيقة 48.

وشهد اللقاء تعرض نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا للإصابة ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 12، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية اليسرى، ليشارك كوتينيو لاعب بايرن ميونخ الالماني بدلاً منه.