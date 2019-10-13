شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعقد محاضرات بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، في عقد المحاضرات الفنية بالفيديو مع اللاعبين؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قام الجهاز المعاون لـ«فايلر» بإعداد تقارير فنية بالفيديو للمنافس؛ لعرضها على اللاعبين ورصد نقاط القوة والضعف وشرحها وفقا للتكليفات المحددة للاعبين.

وينتظر الجهاز الفني انتظام لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي في التدريبات بعد غدٍ الثلاثاء؛ لتكثيف المحاضرات الفنية بالفيديو التي تستعرض ملخص مباريات الزمالك الأخيرة لدراسته جيدا قبل مواجهة السبت.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربي برباعية، نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.