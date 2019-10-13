شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة المصرية تشيد بحفاوة الاستقبال في السعودية.. ورسالة إلى «آل الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم بالحدث الترفيهي الأكبر الذي تشهده المملكة العربية السعودية «موسم الرياض»، وبالفعاليات الثقافية والاجتماعية والفنية التي يشهدها الموسم.

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وقالت «عبدالدايم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنها سعيدة بوجودها في المملكة العربية السعودية وحضور أضخم حدث ترفيهي، مشيدة بالطفرة الثقافية والفنية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

وأشادت وزيرة الثقافة المصرية بتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، والجهود التي يبذلها من أجل تقديم مثل هذه الفعاليات الضخمة، كما أثنت على حفاوة الاستقبال، مهنئة قيادات السعودية بالنهضة الثقافية التي تشهدها المملكة، وكذلك وجهت الشكر لـ«آل الشيخ» على الجملة الرقيقة التي تضمنتها تدوينته على موقع «فيس بوك» والتي أرفقها بصورته إلى جوارها قائلًا: «في مؤتمر الترفيه مع أجمل وزيرة ثقافة في الدنيا».

ووصل، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 100 فنانا مصريا وعربيا حتى الآن ليشهدوا فعاليات موسم الرياض، بينهم النجوم عمرو دياب، وهاني شاكر، ومحمد هنيدي، وعمرو مصطفى، ويسرا، والمنتج محسن جابر.