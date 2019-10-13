شكرا لقرائتكم صحيفة بيروفية شهيرة: مستوى كاريو تراجع بسبب الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حملت تقارير صحافية بيروفية تراجع مستوى اللاعب الدولي أندريه كاريو مع منتخب بلاده، بسبب استمراره مع فريق الهلال السعودي، الأمر الذي أثر على أدائه في المباريات الدولية.

وأجرت صحيفة "libero" الشهيرة في بيرو تقريرا فنيا نشرته في موقعها، عن أداء كاريو في المباراة الودية التي خسرها المنتخب البيروفي بهدف أمام الأوروغواي، يوم السبت، وقالت: عاد كاريو (28 عاما) إلى التشكيلة الأساسية كجناح في الجهة اليمنى، وقدم بعض اللقطات الرائعة، لكنه كان يخطئ دائما في التمريرة الأخيرة.

تقرير الصحيفة البيروفية

وأضاف التقرير: منحه المدرب ريكاردو جاريكا فرصة المشاركة أساسيا، بعدما وضعه في دكة البدلاء في آخر مباراتين ضد البرازيل والإكوادور الوديتين، وتمكن من إسكات انتقادات المشجعين خلال عدة مواقف في المباراة، لكنه عانى من الأنانية أمام المرمى في لحظات تطلبت منه اتخاذ الحلول المناسبة.

وواصلت صحيفة "libero": إن ضعف صنع القرار الذي أظهره أمام أوروغواي، قد كشف نقصا محتملا لكاريو على قدرته في المنافسة، وذلك نتيجة استمراره مع الهلال السعودي، وقد أدى هذا القرار لإنخفاض مستواه وإظهار العديد من نقاط الضعف لكاريو مع منتخب بيرو، وتم استبدال كاريو في الدقيقة 78، وانتهت فرصته لإثبات أن وصوله إلى الهلال كان هو القرار المناسب للحفاظ على مستواه، ويجب على جاريكا، اتخاذ قرار بشأن "الكوبرا"، ولا يشير الحاضر إلى مستقبل مشجع للاعب.