شكرا لقرائتكم لوف: أردت ضم غنابري إلى قائمة مونديال البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أنه كان يريد ضم سيرج غنابري إلى صفوف المنتخب للمشاركة في مونديال البرازيل 2014، لكن إصابته حالت دون ذلك.

وقال لوف في العاصمة الإستونية تالين يوم الأحد: في 2014 في الربيع كنت في لندن لمرتين أو ثلاث مرات، وقد لعب غنابري بعض المباريات الجيدة، وقد أعجبني جدا، أردت أن أضم سيرجي في 2014 لكنه أصيب للأسف.

ويواجه المنتخب الألماني مضيفه الإستوني في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا يورو 2020.

وكانت إصابة في الركبة قد وقعت في ذلك الوقت لغنابري اللاعب حاليا ضمن صفوف بايرن ميونخ، عندما كان يلعب لصفوف أرسنال، وكان عمره آنذاك 18 عاماً.

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وكانت أول مباراة يخوضها غنابري مع المانشافت بعد انتقاله إلى فيردر بريمن في نوفمبر 2016 أمام سان مارينو في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا وانتهت بالفوز بثمانية أهداف نظيفة لصالح ألمانيا، وأحرز غنابري أول ثلاثة أهداف له بقميص منتخب بلاده.

وبعد فترة تعثر للمنتخب على خلفية الأداء السيئ في مونديال روسيا، عاد غنابري الآن ليصبح من المهاجمين الأساسيين عند لوف الذي صرح في سبتمبر الماضي بقوله: غنابري سيلعب دائما.

وواصل لوف حديثه عن غنابري قائلا: في بعض المباريات في الوقت الماضي لعب مباريات جيدة جدا، وتعجبني طريقته في التحرك وفي خطورته على المرمى، ولديه مؤهلات ممتازة للعب بأعلى مستوى، ويجب تشجيع ذلك وتدعيمه، وفي حال جهوزيته يجب أن يبقى في الملعب على النحو الذي أظهره في الأشهر التسعة الماضية.

وبلغ المعدل التهديفي لغنابري حاليا عشرة أهداف خلال 11 مباراة لعبها مع المنتخب.