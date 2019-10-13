شكرا لقرائتكم مستوى منتخب إسبانيا يثير قلق محبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كان المنتخب الإسباني على بعد لحظات من حجز مقعده في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، لكنه أهدر هذه الفرصة عبر التعادل مع مضيفه النرويجي 1 -1 مساء السبت في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

ومع ذلك، بإمكان المنتخب الإسباني أن يحسم تأهله ليورو 2020 بمجرد تجنب الهزيمة أمام السويد يوم الثلاثاء.

ورغم النتائج الجيدة تحت قيادة المدرب الجديد روبرت مورينو فهناك تساؤلات عديدة بشأن مدى قدرة الماتادور على الفوز بالبطولة القارية الصيف المقبل.

وأرجأ المنتخب النرويجي تأهل ضيفه الإسباني إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا بعدما تعادلا 1-1 في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وكان المنتخب الإسباني قريبا من التأهل للنهائيات بعدما تقدم بهدف سجله ساؤول في الدقيقة 47، إلا أن جوشوا كينج سجل هدف التعادل للمنتخب النرويجي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع.

وبدا التأهل إلى يورو 2020 مسألة وقت ليس أكثر لكن أداء اسبانيا خلال الفوز على رومانيا وجزر فارو، بجانب التعادل مع النرويج أثار العديد من علامات الاستفهام.

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وأظهر مورينو الذي تولى المسؤولية خلفا للويس إنريكي في يونيو الماضي، بعض لمسات التطوير على الفريق الإسباني لكن ربما ذلك ليس كافيا في وصول الماتادور إلى منصة التتويج الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه.

وفازت إسبانيا بالبطولة الأوروبية ثلاث مرات من قبل في أعوام 1964 و2008 و2012، إلى جانب كأس العالم 2010.

وكتبت صحيفة ماركا الإسبانية: روبرت على وشك أن ينجز مهمته الأولى، التي بدأها صديقه لويس إنريكي، وهو التأهل ليورو 2020.

وأضافت: في وقت لاحق أمام مورينو مهمة صعبة للغاية، تتمثل في تحويل هذا الجيل إلى منتخب وطني يمكنه أن يطمح في الفوز بالكأس.

ومع ذلك، يعتقد مورينو أن التعادل مع النرويج جاء نتيجة لمساعي الفريق المضيف في الحصول على نقطة واحدة على الأقل من أجل الابقاء على أي فرصة له في التأهل للبطولة الأوروبية.

وقال مورينو: سيكون من الظلم الآن أن نتحدث عن جوانب الخطأ لدينا. أحتاج إلى رؤية المباراة مرة أخرى لمعرفة ما حدث، وليس هناك سبب واحد للتعادل.

ويغيب قائد إسبانيا سيرخيو راموس عن المباراة الحاسمة مع السويد بسبب الإيقاف، ومع ذلك أصبح المدافع المخضرم لريال مدريد أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإسباني برصيد 168 مباراة.

وأضاف مورينو: سجل راموس لا يصدق ولا يزال لديه الإرادة للتنافس والفوز باللقب وأتمنى أن يمنحنا السعادة لفترة أطول.

وقال راموس (33 عاماً) الذي ظهر لأول مرة مع منتخب إسبانيا في عام 2005 الأشياء الشخصية هي دائما ثانوية كنت أفضل التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 عن الرقم القياسي.